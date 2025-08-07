בלגיה ביטלה את מעמד הפליט של מוחמד חטיב, המתאם האירופי של הרשת הרדיקלית סמידון, לאחר שהביע תמיכה גלויה במתקפת חמאס ב-7 באוקטובר והצדיק את מעשי הרצח המחרידים.

חבר הפרלמנט הבלגי מיכאל פרייליך, המכהן כשליח מיוחד לדיאלוג בין-תרבותי באגודה היהודית האירופית, בירך על ההחלטה.

"נגמר הזמן לתירוצים. כשאתם מהללים את רצח צעירי הנובה וקוראים לזה התנגדות, אין לכם מקום בדמוקרטיה מתורבתת", אמר.

יום לאחר הטבח ב-7 באוקטובר, פרסם ארגון סמידון תמונה חגיגית המציגה מצנח רחיפה עם הסיסמה "מהנהר אל הים", במטרה לשבח את המתקפה.

חטיב תיאר את הטבח כ"תגובה נורמלית של אוכלוסייה החיה תחת קולוניאליזם" וכינה את התוקפים גיבורים. הוא מסרב להכיר בזכותה של ישראל להתקיים ותומך בפירוק המדינה.

חטיב הביע הערצה גלויה לחמאס ולחזית העממית לשחרור פלסטין - שני ארגוני טרור המופיעים ברשימת ארגוני הטרור של האיחוד האירופי. במאי 2024 ארגן ארגונו "פסטיבל התנגדות" בבריסל, בו הופיע בכיר חמאס כנואם אורח.

שירותי המודיעין הבלגיים המליצו כבר ב-2024 לשלול את מעמד הפליט של חטיב. ארגון סמידון נאסר בגרמניה בשל האדרת טרור, וארצות הברית וקנדה אסרו אותו ב-2024. בהולנד העביר הפרלמנט החלטה הקוראת לממשלה להכריז עליו כארגון טרור.

ממשלת בלגיה מנסחת כעת חקיקה שתאסור על ארגונים קיצוניים, תוך מתן סמכות לרשויות להקפיא נכסים ולסגור משרדים. חטיב הודיע כי יערער על ההחלטה ומחזיק גם מעמד פליט לפי החוק הבינלאומי, מה שעלול לסבך מאמצי גירוש.