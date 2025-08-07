המוחים מחוץ למשרד ראש הממשלה באדיבות המצלם; סטילס: יונתן זינדל, פלאש 90

מאות מפגינים יחד עם משפחות חטופים ושורדי שבי מוחים הערב (חמישי) בכיכר הג'וינט בירושלים, מחוץ למשרד ראש הממשלה שם מכונס הקבינט המדיני ביטחוני לישיבה שבה אמורה להתקבל החלטה על כיבוש רצועת עזה.

המוחים קוראים להתקדם לעסקה עם ארגון הטרור הרצחני חמאס, למרות שהמשא ומתן תקוע, ולסיים את המלחמה.

"הלחץ הצבאי הורג את החטופים", קראו המוחים שהניפו דגל ישראל עם תמונות החטופים שנותרו בעזה.

דגל ישראל עם תמונות החטופים צילום: זכריה מנצור

חלק מבני המשפחות כבלו עצמן בשלשלאות. ענת אנגרסט, אימו של מתן החטוף בעזה, אמרה: "שנה ועשרה חודשים שאנחנו מנסים להאמין לאמירה שעושים הכל כדי להחזיר אותם - אז נכשלתם. עכשיו נדרש לעשות את הדבר היחיד שהממשלה טרם עשתה - להניח עסקה כוללת על השולחן שתחזיר הביתה את כולם יחד. בלי סיסמאות, בלי טרפוד, בלי הכשלה. כמה קבינטים עברנו. דבר אחד עוד לא נעשה, להניח הסכם כולל ביוזמת ממשלת ישראל לסיים את המלחמה תמורת השבת החטוף האחרון.

ענת אנגרסט צילום: באדיבות המצלם

אני פונה אליך ראש הממשלה, אני פונה אליך הרמטכ"ל - אתה המפקד העליון של הבן שלי. מתן הוצב בחסות המדינה להגן עליה והתפקיד שלך עכשיו הוא להציל אותו. תדרוש מהדרג המדיני קודם כל למצות את האפשרות להשיב אותם בהסכם כולל. בדיוק לפני שנה סיפרו לנו שלחץ צבאי יחזיר אותם הביתה - כמה שבועות אחרי זה נרצחו שישה חטופים חיים במנהרות. 80 אחוז מאזרחי המדינה מבקשים כבר 22 חודשים - להחזיר את כולם בעזרת הסכם כולל וריאלי, בלי סיסמאות. לפני שיהיה מאוחר מידי", הוסיפה אנגרסט.

לישי מירן-לביא, אישתו של עמרי מירן, קראה "די. אתמול בערב כשנחשפו התוכניות להרחבת הלחימה כתבתי, התקשרתי, התחננתי, והגעתי לפה כדי להגיד - אנחנו פה, תנו לנו להיכנס ותסתכלו לנו בעיניים ותגידו לנו מה אתם הולכים לעשות? גם הפעם סירבו להתייחס".