הלומי קרב הפגינו הערב (חמישי) בדרך בגין בתל אביב בדרישה לחוקק חוק שיעזור לחיילים להתמודד עם טראומות בעקבות השירות.

הלום הקרב איציק סעידיאן שבעבר הצית את עצמו מול אגף השיקום של משרד הביטחון, משתתף גם הוא בהפגנה. מוקדם יותר המפגינים חסמו כבישים במקום.

סעידיאן אמר לכאן חדשות: "אנחנו חייבים לשים סוף לגל ההתאבדויות הזה כרגע. אגף השיקום לא עומד בעומסים וברגע שתסתיים המלחמה זה רק ילך ויחריף. כרגע צריך טיפול מהיר, עכשווי, בלי לחכות לבירוקרטיות. שכל השרים שאמונים על הנושא הזה יתכנסו ויבינו שחייב לקדם את הדברים מהר, אין זמן. המתאבד הבא כבר פה".

רועי ברדה, מפגין הלום קרב, נשא דברים בהגפנה ואמר: "זו מחאה של לוחמים, לא של ימין ולא של שמאל. הפגנה למען האחים שלנו בעזה. היום אנחנו עוצרים את המדינה עד שחוק תגובת הקרב יעבור. לא צריך מגפון כדי שיישמעו את הזעקה שלנו".