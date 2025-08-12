בפרק מיוחד ומעורר השראה, זכינו לשוחח עם הרב דוב ליאור, שדרכו הייחודית מלמדת על כוחו הבלתי-נכנע של עם ישראל. מהרגעים הקשים של ילדות יתומה לאחר השואה, דרך ההתחלה מאפס ועד להיותו אחד ממובילי הדרך בעולם התורה

בשיחה מיוחדת מגולל הרב ליאור את סיפור אהבתו לתורה, את הדרך בה היא כבשה את לבו, ואת הדרכתו המיוחדת לדור הצעיר.

בחלק השני של השיחה, נכנסנו לעומק הסוגיה של בניין בית המקדש. הרב ליאור קובע מה חסר לנו כיום כדי להתקדם, מהי הנקודה המרכזית שבלעדיה לא נגיע ליעד, וכיצד ניתן לקדם את המהלך בצורה שמאפשרת גם למי שמתנגד לעלייה להר הבית להביע את הכמיהה והכיסופים לבית המקדש באמצעות סיבוב בשערי ההר.

כולם מוזמנים לצפות בפרק של אמונה וחזון - מפגש עם דמות מופת שחיה את התורה ואת חלום הגאולה.