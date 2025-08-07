ענקית הקמעונאות של מוצרי קוסמטיקה Sephora תפסיק למכור את המוצרים של החברה האנטישמית? ארגון StopAntisemitism דורש מראשי Sephora לעצור את מכירת מוצרי חברת Huda Cosmetcis, לאחר שמייסדת החברה האשימה את היהודים בטבח ה-7 באוקטובר ופיגועי 11 בספטמבר בארה"ב.

בפוסט שפרסמה מייסדת Huda Cosmetics, הודא קטן, היא כתבה כי "כל תיאוריות הקונספירציה שיצאו, והרבה ראיות מאחוריהן, הן שישראל עמדה מאחורי מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, ה-11 בספטמבר, ה-7 באוקטובר. הם אפשרו לכל הדברים האלה לקרות. האם זה מטורף? הייתה לי תחושה, וחשבתי, 'האם הם עומדים מאחורי כל מלחמת עולם?' כן. האם הם עומדים מאחורי ה-11 בספטמבר? בהחלט".

מייסדת ארגון StopAntisemitism, ליאורה רז, אמרה לרשת "פוקס ניוז": כי רשת Sephora תבגוד בערכים שלה עצמה, אם תמשיך למכור את המוצרים של הודא קטן. "אם Sephora רצינית לגבי יצירת מרחב בטוח ומכיל לכל הקהילות, עליה להפסיק את מכירת מוצרי "הודא ביוטי" באופן מיידי. החל מהפצת השקר האנטישמי שיהודים קוצרים איברים של פלסטינים ועד להאשמת ישראלים כקורבנות לאחר זוועות הטרור של חמאס, קטן השתמשה בעקביות בפלטפורמה העצומה שלה כדי להסית נגד יהודים. אני מבקשת מחברת Sephora לנתק באופן מיידי את הקשרים עם "הודא ביוטי" ולהפסיק למכור את מוצריה באינטרנט ובחנויות. עד שתעשו זאת, לא אקנה בחנויות שלכם ואעדכן את חבריי, משפחתי וקהילתי בנושא מטריד זה".