אחרי שעברו יריבה ממונטנגרו במסגרת הסיבוב השני של מוקדמות מפעל הקונפרנס-ליג, מפעל הכדורגל השלישי בחשיבותו באירופה, הערב (חמישי) עלו שחקני בית"ר אל כר הדשא בלטביה במה שהוא המשך מסעם האירופי כשהם מתמודדים בשעה זו מול ריגה הלטבית במסגרת הסיבוב השלישי של מוקדמות המפעל האירופי.

בטרם עלו לשחק, עלו שחקני הקבוצה מהבירה אל כר הדשא בלבטיה כשהם מחזיקים דגל נדיר ועתיק ומיוחד במינו.

היה זה דגל תנועת בית"ר העולמי - דגל נדיר ועתיק, שטמון בו סיפור הישרדות מיוחד במינו.

מדובר בדגל שהוסתר באדמה במהלך מלחמת העולם השנייה, כשזה הושאר קבור למשך שנים של תהפוכות, ולאחר מכן חולץ וחודש.

הדגל, שנחשב לאחד המרגשים והבולטים מבין דגלי בית"ר, הוצג לראשונה שוב בציבור לאחר המלחמה בכנס חגיגי של תנועת בית"ר ובכך חזר לייצג את עוצמת הרוח והאמונה היהודית.

ומה עושה הדגל בלטביה? הדגל הובא במיוחד למגרש בו משחקת בית"ר בשעה זו, מטעם מוזיאון בית"ר בריגה וההסתדרות הלאומית, המקום שבו נשמרה עדויות הקהילה היהודית המקומית והסיפור כולו - שם הוא מופיע כסמל לשרידות, למורשת בית"ר ולחיבור בין העבר לעתיד.