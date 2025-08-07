הקבינט המדיני-ביטחוני מכונס הערב (חמישי) לישיבה טעונה במיוחד במהלכה אמורה להתקבל החלטה על כיבוש רצועת עזה במבצע צבאי.

ראש הממשלה אמר בפתח הישיבה "אני לא רוצה להנציח את חמאס - אלא לנצח אותו".

הרמטכ"ל אייל זמיר טען כי "חיי החטופים יהיו בסכנה אם נצא לתוכנית לכיבוש עזה, אין דרך להבטיח שלא נפגע בהם".

הוא תיאר מחיר של פגיעה בחיי חיילים, שחיקה גדולה של הכוחות, שחיקה של הכלים הצבאיים וגם בעיות הומניטריות וסניטריות.

השרים היקשו על עמדתו ואמרו כי מבצע מרכבות גדעון לא השיג את מטרתו. הרמטכ"ל השיב: "יצרנו את התנאים להשבת החטופים".

ראש הממשלה נתניהו הבהיר כי "המבצע אינו בלתי-הפיך. מוכנים לשקול עצירה אם חמאס יסכים לתנאים של ישראל".

השר איתמר בן גביר אמר בתגובה: "צריך ללכת עד הסוף".

מוקדם יותר התראיין נתניהו לרשת פוקס ניוז והצהיר: "אנחנו מתכוונים להשתלט על כל רצועת עזה, לשחרר את האוכלוסייה מחמאס ולהעביר שליטה לגוף אחר".

הוא הוסיף "אנחנו רוצים להביא כוחות ערביים שישלטו שם בלי לאיים עלינו, זה לא אפשרי עם חמאס".

נתניהו הבהיר "לא נשלוט בעזה לתמיד כי אנחנו לא רוצים להיות שם כגוף שלטוני. הדרך היחידה לעתיד אחר היא להיפטר מהצבא 'הניאו-נאצי'".