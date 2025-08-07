ארגון הטרור הרצחני חמאס תוקף את דבריו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בראיון לערוץ "פוקס ניוז" בנוגע לישיבת הקבינט ולהחלטה הצפויה להתקבל בה על כיבוש עזה.

בראיון אמר נתניהו: "אנחנו מתכוונים להשתלט על כל רצועת עזה, לשחרר את האוכלוסייה מחמאס ולהעביר את השליטה לגוף אחר".

הוא הוסיף: "אנחנו רוצים להביא כוחות ערביים שישלטו שם מבלי לאיים עלינו - זה בלתי אפשרי עם חמאס."

נתניהו הבהיר: "לא נשלוט בעזה לנצח, כי איננו רוצים להיות שם כגוף שלטוני. הדרך היחידה לעתיד אחר היא להיפטר מהצבא ה'ניאו-נאצי'."

בהודעה שפרסם טען חמאס, בסבב השיחות האחרון הושגה התקדמות משמעותית לקראת "הסכם סופי", אך נתניהו נסוג מהשיחות וחשף את כוונותיו האמיתיות.

עוד נטען בהודעה כי "הרחבת המערכה הצבאית הישראלית מעידה על כוונתו של נתניהו להקריב את החטופים משיקולים אישיים ומתוך האג'נדה האידיאולוגית הקיצונית שלו".

חמאס הדגיש כי "רצועת עזה לא תיכנע, והמערכה תהיה קשה ותגבה מחיר כבד מישראל ומצה"ל".