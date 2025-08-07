גבר בן 35 נהרג הערב (חמישי) בתאונה קשה בין משאית לרכב פרטי בכביש 31 בצומת תל ערד שבנגב.

בתאונה נפצע גם בנו, תינוק בן שנה, שמצבו הוגדר קשה, ילדה בת 8 עם חבלה בחזה ובגפיים ואישה בת 45 באורח בינוני. צוות מד"א פינה את הפצועים לבית החולים סורוקה בבאר שבע.

חובשי מד"א ישעיהו שלום רחבי ועארף אבו נגא סיפרו על זירת תאונה קשה. "כשהגענו לזירה שני פצועים היו לכודים ברכב והאחרים על הכביש. לאחר החילוץ, נאלצנו לקבוע את מותו גבר כבן 35 עם חבלות קשות מאוד בגופו, תינוק בן שנה שהיה מחוסר הכרה עם חבלה רב-מערכתית, שפונה במצב קשה ועוד שתי פצועות שהיו במצב בינוני. הן פונו באמבולנסים ובניידות טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים".