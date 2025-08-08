ניצחו את האנטישמיות. "פולין לא צריכה לאפשר לשחקנים ישראלים להיכנס למדינה שלנו" נכתב נגדה בטור דעה מסית במיוחד. "ישראל מבצעת רצח עם והעולם שותק", נכתב בשלט שהונף מאחורי שערה.

אבל בסוף - כדורגל משחקים על הדשא והמנצחת היא מי שכובשת יותר וסופגת פחות.

כך בדיוק קרה הערב (חמישי) כאשר מכבי חיפה גברה בתוצאה 1:0 על ראקוב הפולנית, במשחק הראשון מבין שניים בסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס-ליג.

רגע לפני שעלתה לשחק וגם בזמן המשחק עצמו, בפולין היו מי שתקפו את הנציגה הישראלית בשל מעשיהם של החיילים הגיבורים בעזה, אך השחקנים מהכרמל ענו על כר הדשא.

אחרי מחצית ראשונה מאופסת, איתן אזולאי העלה את חיפה ליתרון בדקה ה-61 מבישול של החלוץ יובאנוביץ', שער שהיה אמנם היחיד במשחק אך הספיק לגמרי לירוקים מחיפה, הודות ליום מצויין של שוערה ירמקוב, בכדי להשיג יתרון חשוב לקראת משחק הגומלין מול הפולנים בשבוע הבא.

הנציגה הנוספת של ישראל במפעל השלישי בחשיבותו באירופה, בית"ר ירושלים, הובסה הערב במשחקה הראשון מבין שניים בסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס-ליג מול ריגה הלטבית בתוצאה 0:3 במה שנראה כמו סוף הדרך שלה במפעל האירופי לעונה זו.