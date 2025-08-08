ישראל שוקלת לבטל את שיתוף הפעולה הביטחוני עם בריטניה אם זו תכיר במדינה פלסטינית בספטמבר - כך דווח ב"טיימס" הבריטי מפי מקורות דיפלומטיים.

על פי הדיווח, בירושלים בוחנים אופציות נוספות כתגובה למהלך הבריטי האפשרי.

גורמים בכירים בממשלה הבריטיתה מיהרו להגיב והזהירו מההשלכות של ניתוק שיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות. לדבריהם, "לבריטניה יש הרבה מה להפסיד" אם ישראל תחליט להגיב להכרה הבריטית במדינה פלסטינית.

מטעם ממשלת בריטניה נמסר בתגובה כי הם "לא מגיבים על ספקולציות אנונימיות בענייני מודיעין".

דיווח זה מגיע כשבוע לאחר שראש ממשלת בריטניה, קייר סטארמר, הודיע שארצו תכיר במדינה פלסטינית בספטמבר, לפני כינוס העצרת הכללית של האו"ם. זאת, אלא אם ממשלת ישראל תנקוט בצעדים משמעותיים שיובילו לסיום המצב בעזה.

סטארמר טען כי אין מקום להשוואה בין ישראל לחמאס וכי דרישות בריטניה כלפי חמאס נותרות בעינן. הוא התחייב לבצע הערכה מחודשת לפני העצרת הכללית של האו"ם, כדי לבחון כמה רחוק הלכו הצדדים השונים בטרם תתקבל החלטה סופית. כבר בשעות הלילה התקבל דיווח ב"טלגרף" הבריטי לפיו ראש הממשלה צפוי להציג תוכנית להכרה במדינה פלסטינית.