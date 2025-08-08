בתגובה לעלייה חסרת תקדים בהיקף של כ-344% באירועים אנטישמיים בשנים האחרונות ולאחר התקפות אלימות נגד קהילות יהודיות, השיקה היום (שישי) הליגה נגד השמצה את "מדד המדיניות היהודית" להערכת תגובתן של כל מדינות ארה"ב לאנטישמיות.

ממצאי המדד הראשונים מראים כי רק תשע מדינות מובילות כיום במאבק באנטישמיות באמצעות חקיקה משמעותית: אריזונה, קליפורניה, קולורדו, פלורידה, אילינוי, ניו יורק, טנסי, טקסס ווירג'יניה.

המדד, שפותח על ידי מכון הדירוגים וההערכות של הליגה נגד השמצה, מדרג את 50 המדינות לפי 22 קריטריונים המחולקים לשלוש קטגוריות: תיעדוף המאבק באנטישמיות, חינוך לגבי החוויה היהודית והגנה על קהילות יהודיות.

הדירוג חילק את המדינות לשלוש קטגוריות: מדינות מובילות שבהן התאמה גבוהה למדיניות המומלצת של הליגה נגד השמצה, מדינות מתקדמות שבהן התאמה חלקית למדיניות עם נתיב ברור לפעולה עתידית, ומדינות עם פעולה מוגבלת בהן נעשה מאמץ מועט לטיפול באנטישמיות דרך מדיניות.

ג'ונתן גרינבלט, המנכ"ל העולמי של הליגה נגד השמצה, ציין כי "הליגה קוראת זה זמן רב לגישה ממשלתית כוללת למאבק באנטישמיות, ומדד המדיניות היהודית ממלא פער קריטי בכך שהוא מספק מפת דרכים ברורה למדינות כיצד לתמוך בקהילות היהודיות שלהן. עם רמות שיא של אירועים אנטישמיים ברחבי ארה"ב, אנחנו זקוקים ליותר ממילים, אנחנו זקוקים לפעולות מדיניות אמיתיות ומדידות.

הכלי הזה מציע לנו תמונה מקיפה של מצב המדינות ושל הצעדים שהן יכולות לנקוט בכדי להשתפר. אנו קוראים למחוקקים במדינות השונות לפעול במהירות ובנחישות כדי לגבש מדיניות ולחוקק חוקים חזקים שיגנו על הקהילות היהודיות שלהן", הוסיף.

דני בארפוט, מנהל בכיר במכון הדירוגים וההערכות של הליגה נגד השמצה, הדגיש כי "מדד המדיניות היהודית הוא גם מפת דרכים וגם בדיקת מציאות. יותר מדי מדינות עדיין אינן עומדות בציפיות בכל הנוגע להגנה על הקהילות היהודיות שלהן. זהו לא רק דירוג, זהו כלי לשינוי. יצרנו את המדד כדי לקדם מדיניות, לצייד פעילים בנתונים, ולדאוג שהמחוקקים יעמדו באחריותם להגן על הקהילות היהודיות. המאבק באנטישמיות דורש יותר מזעם, הוא דורש פעולה, וזה בדיוק מה שהמדד הזה נועד להניע".