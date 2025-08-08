סקר שערך מכון "לזר מחקרים" עבור העיתון "מעריב" מעלה כי לו היו הבחירות נערכות כיום הייתה מפלגת הליכוד ממשיכה להיות הגדולה ביותר במפה הפוליטית עם 23 מנדטים.

מפלגה בראשות נפתלי בנט משיגה 21 מנדטים, מפלגת שבראשה עומד הרמטכ"ל והח"כ לשעבר גדי איזנקוט הופכת להיות השלישית בגדולה עם 11 מנדטים והדמוקרטים מקבלים 10 מושבים.

ש"ס זוכה ב-9 מנדטים, ישראל ביתנו ב-8, יהדות התורה ב-7, יש עתיד מאבדת מכוחה ומקבלת 7 מנדטים, עוצמה יהודית משיגה 6, רע"ם 5, חד"ש-תע"ל 5, כחול לבן 4 ומפלגת הציונות הדתית גם כן 4.

עוד עולה מהנתונים כי רוב הקולות שמקבלת מפלגה בראשות איזנקוט אינם על חשבון הקואליציה - אלא מגיעים בעיקר ממפלגת כחול לבן ומיש עתיד.

המשתתפים בסקר נשאלו מי לדעתם אשם בכישלון המגעים לקידום עסקת חטופים. רוב הישראלים (66%) סבורים שחמאס אשם בכישלון המגעים - בין שבאופן בלעדי (44%) - ובין שבאופן עיקרי (22%). 15% מטילים את האשמה על ישראל, 13% אומרים ששני הצדדים אחראים באותה מידה ו-6% השיבו שאינם יודעים.