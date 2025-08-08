חברת OpenAI השיקה את GPT-5, הגרסה החדשה של מודל השפה שלה, שמחליפה את כל הדגמים הקודמים בשירות ChatGPT.

בשונה מהגרסאות הקודמות, המערכת החדשה כוללת מנגנון ניתוב פנימי הבוחר באופן אוטומטי את המודל המתאים ביותר לכל משימה - החל במודל מהיר לבקשות פשוטות, ועד ל־GPT-5 Thinking למשימות מורכבות במיוחד.

לפי החברה, המודל החדש מציע שיפור משמעותי בדיוק התשובות ובהפחתת שגיאות, לצד הכפלת טווח ההקשר לכ־256 אלף תווים. המשמעות: אפשרות לעיבוד מסמכים ארוכים במיוחד או ניהול שיחות ממושכות, תוך שמירה על ההקשר המלא. בנוסף, בוצעו שדרוגים ביכולות התכנות, הכתיבה, המתמטיקה והניתוח המדעי. גרסאות Mini ו-Nano של המודל מציעות מהירות תגובה גבוהה יותר, ומתאימות למשימות קצרות.

GPT-5 זמין לכל המשתמשים, אך ברמות גישה שונות: משתמשים חינמיים יקבלו גישה לגרסאות המהירות עם מגבלות שימוש יומיות, ואילו מנויי Plus (20 דולר לחודש) ו-Pro (200 דולר לחודש) יקבלו גישה מלאה ל־GPT-5 Thinking ולאינטגרציה עם שירותים חיצוניים כמו Gmail ויומן גוגל.

ההשקה מתרחשת על רקע תחרות הולכת וגוברת בתחום הבינה המלאכותית, מול מודלים מתקדמים כמו Gemini של גוגל, Grok של אילון מאסק ו-Claude של Anthropic. לפי נתוני OpenAI, ChatGPT חצה לאחרונה את רף 700 מיליון המשתמשים הפעילים בשבוע, עם כ־17.5 מיליארד שאילתות שבועיות - לעומת כ־100 מיליארד חיפושים שבועיים בגוגל. הנתונים מצביעים על שינוי בהרגלי השימוש, כאשר יותר משתמשים פונים לקבלת תשובות ישירות מצ'אטבוט במקום לחפש באופן מסורתי במנועי חיפוש.