שיחה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ שעסקה במצב ההומניטרי בעזה גלשה לצעקות, כך מדווחת רשת NBC האמריקנית.

על פי הדיווח, שהתבסס על בכיר אמריקני, שני פקידים אמריקנים לשעבר ופקיד מערבי, הרקע למתיחות היה החשש בבית הלבן בנוגע לאופן פעולתה של קרן הסיוע ההומניטרית לעזה.

השיחה התקיימה יום לאחר שנתניהו הצהיר כי "אין מדיניות של רעב בעזה. ואין רעב בעזה".

טראמפ, שביקר באותה עת בסקוטלנד, סתר את דבריו של נתניהו כאשר נשאל על כך. בשיחה עצמה, אמר נתניהו כי הרעב בעזה "הומצא" על ידי חמאס. בתגובה, טראמפ קטע אותו וצעק כי הוא "לא רוצה לשמוע שהרעב מזויף", והוסיף כי "זה לא פייק" וכי עוזריו הראו לו הוכחות ש"ילדים בעזה גוועים ברעב".

בעקבות שיחת הטלפון, נשלח לאזורסטיב ויטקוף, השליח המיוחד של ארה"ב למזרח התיכון, במטרה לתאם עמדות בנושא ההומניטרי בין ישראל וארה"ב.

דוברת הבית הלבן מסרה בתגובה לדיווח: "אנחנו לא מגיבים על השיחות הפרטיות של הנשיא. הנשיא טראמפ מתמקד בהחזרת כל בני הערובה ובסיוע הומניטרי לאזרחים בעזה".