בצל סיפור נפילתו לפני שלושה עשורים של הרב יהודה חזני זצ"ל, מבכירי רבני ישיבת "מרכז הרב" ומראשי "גוש אמונים" והאסונות בתקופה זו קוראים מומחי שטח לציבור לנקוט משנה זהירות בטיולים.

מאיר אינדור, סא"ל במילואים ולוחם סיירת רימון לשעבר, ו"אישי" חזני - לוחם ומפקד בגולני, שפעל רבות בתחום הבטיחות בטיולים - חתומים על קול קורא לציבור להימנע מהליכה בשבילים צרים על צוקים ובשולי נחלים עמוקים ללא מעקה.

הקריאה נושאת כאמור מטען אישי כבד: לפני כ־30 שנה, בעת טיול במדבר יהודה לאורך נחל עוג, צעד הרב יהודה חזני זצ"ל עם אביו על שביל מרוצף באבן גדולה, שמתחתיה כורסמה האדמה בעקבות חורף גשום במיוחד. האבן קרסה, וחזני נפל אל מותו. כעבור כעשור, בנו זאביק, תלמיד הישיבה לצעירים ב"מרכז הרב", נהרג אף הוא באותו אזור, לאחר שנפל מצוק בעת טיול עם בן דודו.

"אמנם אין איסור ללכת על צוק גבוה", אומרים אינדור וחזני, "אך יש מצוות עשה לעשות מעקה, וממילא חובה לקיים את 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'". השניים פונים למשרד להגנת הסביבה, קק"ל ורשות הטבע והגנים לפתוח במבצע לאומי להקמת מעקות ושלטי אזהרה בשבילים המסוכנים.

עד שתוקם התשתית, הם ממליצים למטיילים להתרחק משפת תהום לפחות במרחק בטיחות, ולהקפיד על תדרוך בטיחות בתחילת כל מסלול, בעיקר כאשר מטיילים עם ילדים הנוטים לרוץ לצד המבוגרים.