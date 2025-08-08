שנתיים לאחר ביטול חוק ההתנתקות: ‏השר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' מודיע כי הוא מקדם חזרה ליישובים שפונו מצפון השומרון גנים וכדים, שצפויים לדבריו להצטרף בקרוב ליישובים חומש ושא-נור שכבר אושרו.

"אנחנו עובדים על זה עכשיו", אמר סמוטריץ' בראיון לעלון השבת 'אופק' והוסיף "מחליטים להביא גם את גנים וכדים, אני מקוה שזה יקרה ממש בשבועות הקרובים סביב תיקון החטא של הגירוש, עם ישראל מתקן את החטא בעזה ואני מקוה שגם שם נצליח, להשלים את תיקון החטא בצפון השומרון".

השר התייחס למסע האישי שלו מאז הגירוש מגוש קטיף. "נעצרתי על ידי השב"כ כי ניסיתי למנוע את השבעה באוקטובר, נעצרתי כי זעקנו בגרון ניחר נגד הסכנה שבפתח. הזהרנו בדיוק מפני זה, הזהרנו שעזה תהפוך לבירה של טרור, והזהרנו שיירו ממנה טילים.

אני זוכר את כל אותם היהירים שבזחיחות עמדו על הדוכן ואמרו ש'אם הם רק יעזו עוד תראו מה נעשה להם'. אז כן, ראינו, הם העזו שוב ושוב וקיבלנו את כל הדה-לגיטימציה ואת השבעה באוקטובר. ככה זה שאתה בורח ומתחבא מאחורי קירות וגדרות", דברי סמוטריץ'.

הוא הדגיש כי "חלק גדול ממה שאנחנו עושים היום ביהודה ושומרון זה תוצר של התובנות מהשבעה לאוקטובר. רוב מוחלט בעם ישראל מבין שיו"ש זה רצועת הביטחון של מדינת ישראל, שכפר סבא לא תהיה כפר עזה, נתניה לא תהיה בארי, וניצני עוז לא תהיה חלילה נחל עוז.

מה שאנחנו זוכים לעשות בקדנציה הזאת הוא פשוט למחוק את המדינה הפלסטינית, בהמשך בעזרת ה' בצורה רשמית אבל קודם כל דה פאקטו, מהפכת האיזרוח והיישובים וההסדרה והבנייה וההקמה של התשתיות וההכרזה על אדמות מדינה, אנחנו פשוט מורידים את הרעיון הזה מהפרק כחלק מהלקחים של השביעי באוקטובר, וקובעים עובדות בשטח", סיכם סמוטריץ'.