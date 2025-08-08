הרב שמואל רסקין בדבר תורה לפרשת ואתחנן באדיבות המצלם

מישהו שאל פעם את הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ: הרב, האם עשית שגיאות בחייך?

ענה לו הרב: בהחלט עשיתי, ואני מצטער על זה. אבל יותר אני מצטער על אותם דברים שרציתי לעשות וחששתי לעשות אותם, כי אולי אני אעשה שגיאות.

היום נדבר על הדחיינות. רבים מאיתנו סובלים מהתופעה הזו. יש כל כך הרבה דברים בחיים שאנחנו רוצים לעשות - ואנחנו דוחים. והאדם אומר לעצמו: לא עכשיו.

לא צריך לחלום דברים גרנדיוזיים. אם זה בקשר יותר טוב עם ההורים או עם הילדים, או קריירה, או פעילות חיים, או כל דבר אחר.

התורה נותנת לנו מסר כל כך חשוב בעניין, ומספרת לנו על משה רבנו, המנהיג הגדול, שגם בימיו האחרונים לא מפסיק במרץ לפעול ולעשות. ובפרשתנו אומרת לנו התורה: “אז יבדיל משה שלוש ערי מקלט בעבר הירדן.” אדם יהודי שהרג מישהו אחר בשגגה צריך לרוץ לעיר מקלט. אבל אותן ערי מקלט שמשה רבנו עכשיו פועל להקים אותן - הן ייכנסו לתוקף רק אחרי שעם ישראל ישלימו לכבוש את הגדה המערבית של הירדן. ומשה רבינו בעצמו לא נכנס לארץ ישראל. אז למה לפעול עם העניין הזה עכשיו? זה לא אקטואלי להיום.

אומר רש”י ונותן לנו מסר כל כך חשוב: משה רבינו אומר - “מצווה שאפשר לקיימה, אקיימנה.” אם יש לי אפשרות לעשות משהו טוב, משהו חיובי - אני לא אדחה את זה. אני אעשה את זה עכשיו!

וזה מסר לכולנו. אם יש לך אפשרות לעשות משהו - אל תשאיר את זה בגדר חלום. תנסה לראות איך לעשות את זה עכשיו. כי אם לא עכשיו - אימתי?

וכל החלומות שלנו - שלא נישן איתם, אלא נראה איך אנחנו מממשים אותם לידי מעש. כמו שברכב, כשאנחנו רוצים להגיע ליעד - משתמשים בווייז. ולפעמים אנחנו עושים טעויות, הווייז מכוון אותנו, משנה מסלול מחדש.

גם הווייז הוא מחובר מלמעלה, מהלוויין. אם אנחנו נהיה מחוברים למעלה - עם הקב”ה, אל התורה ואל ההוראות שהוא נותן לנו - נוכל לממש את החזון שלנו. וגם אם עשינו טעויות - נראה איך לחזור ולשנות מסלול מחדש, להתקדם אל החזון, אל היעד. ולא להשאיר את החלומות בגדר חלום שישנים איתם בלילה, אלא לראות איך לממש אותם ולעשות אותם. כי אם לא עכשיו - אימתי?

הכותב עומד בראש בית חב"ד קרן אור בודפשט