אין דבר שמסמל קיץ ישראלי כמו ביס באבטיח קר ומתוק. אבל הפעם, ניקח את הפרי האהוב ונעניק לו טוויסט רענן במיוחד - שייק אבטיח ונענע, שישדרג כל הפסקת צהריים חמה או אירוח בגינה.

המצרכים (למנה אחת גדולה):

כוס קוביות אבטיח טרי ומתוק

כף דבש טבעי

כפית מיץ לימון טרי סחוט

2-3 עלי נענע רעננים

קוביות קרח להגשה

אופן ההכנה:

בבלנדר או במעבד מזון מניחים את קוביות האבטיח, הדבש, מיץ הלימון ועלי הנענע. טוחנים היטב עד לקבלת מרקם חלק ואחיד. מוזגים לכוס גבוהה, מוסיפים קוביות קרח בשפע - ומגישים מיד.

התוצאה? משקה קליל, קריר ומתקתק, עם נגיעה חמצמצה של לימון ורעננות ירקרקה של נענע. מושלם לפתוח איתו בוקר, ללוות ארוחת צהריים קיצית, או פשוט להתפנק בשעת בין ערביים.

רק להרים את הכוס, ללגום - ולהרגיש את הקיץ בפה.