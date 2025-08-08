הרב דב לנדאו בכניסה לבית המעצר הצבאי בבית ליד באדיבות המצלם

המנהיג הליטאי, הרב דב לנדו, מקדם בימים האחרונים מהלך חריג שבמסגרתו כמה פלגים חרדיים ימשכו את כספי ההשקעות שלהם מישראל, כך דווח בחדשות 12.

על פי הדיווח, הרב לנדו פנה לאחרונה לאנשי "העדה החרדית", כדי לבחון אפשרות שיצטרפו למהלך במחאה על מעצרם של עריקים חרדים.

ב"עדה החרדית" הופתעו מהפנייה, שהוגדרה כחריגה במיוחד בשל הפערים החריפים בין שני הצדדים.

בעוד הפלג הקיצוני מתנגד לכל שיתוף פעולה עם מוסדות המדינה, הרב לנדו מזוהה עם ההנהגה החרדית הממוסדת. בתגובה, אנשי העדה הציעו לרב להצטרף להפגנות, אך הוא סירב ואמר, לדבריהם, ש"אינו מאמין בזה".

הבקשה נבחנת על ידי אנשי העדה החרדית בכובד ראש בשל מעמדו הבכיר של הרב. גורם ב"עדה החרדית" טען כי למהלך עלולות להיות "השלכות דרמטיות עד כדי קריסת הבנקים". הגורם הדגיש כי למרות הקו האידיאולוגי הנוקשה, הם נוקטים בגישה זהירה ופרקטית.

אתמול ביקר הרב לנדו בן ה-96 בכלא הצבאי בבית ליד, שם שוהים שני צעירים חרדים שנעצרו. מדובר בצעד חריג מצד המנהיג הליטאי, והביקור אושר על ידי המשטרה הצבאית.