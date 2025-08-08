יוסי דגן עם המכולה בשא-נור דוברות מועצת שומרון

20 שנה לאחר הגירוש משא-נור: אגף שפ"ע במועצה האזורית שומרון מתחיל לספק שירותים מוניציפאליים לגרעין התושבים והזוגות הצעירים שצפויים להתגורר בשא-נור, לאחר העלייה שהתקיימה אמש, הראשונה מאז החלטת הקבינט ההיסטורית, בהובלת השר סמוטריץ', אשר אישרה את הקמת היישוב.

את הבשורה על התחלת החזרת השירותים המוניציפאליים מסר ראש המועצה יוסי דגן, כאשר במקביל החלו הטרקטורים של אגף השפ"ע במועצה, יחד עם נציגי גרעין שא-נור ועובדי המועצה, לפנות את הררי הפסולת שערבים שפכו שם בשנים האחרונות.

לאחר התחלת עבודות הניקיון, משאית של אגף השפ"ע הביאה את מכולת האשפה הראשונה לשא-נור, השירות המוניציפאלי הראשון מזה 20 שנה.

עקיבא סמוטריץ', נציג מגורשי שא-נור וממובילי הגרעין, בירך על התחלת פינוי ההריסות, התחלת פינוי האשפה וההיערכויות הנוספות.

הוא עדכן בשמחה כי "על הגג כבר יש דגל ישראל עם דגל המועצה האזורית שומרון" וראש המועצה השיב לו בחיוך: "תיכף תתחילו גם לשלם ארנונה".

דגן, מגורש בעצמו משא-נור וחבר בגרעין השבים אמר: "שמחים לעלות עוד קומה משמעותית בשיבה ליישוב שא-נור, ולהתחיל את ההכנות המעשיות ואספקת השירותים המוניציפאליים לתושבי היישוב, יישוב מן המניין במועצה האזורית שומרון. אנחנו מסירים את אות הקין של נטישת ארבעת יישובי צפון השומרון, וזוכים להוביל בשיתוף עם גרעין המשפחות היקר את התיקון הלאומי הנצרך והברור ואת הבשורה ההיסטורית: חוזרים הביתה".

אמש במהלך ביקור המשפחות הצהיר שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ': "עוד נשוב לכל המקומות מהם גורשנו. זה נכון בעזה ובוודאי שגם נכון בשומרון. יישובי צפון השומרון שנעזבו הגנו בהיותם על הקרקע על חלקים נרחבים בשרון וכשגורשנו התפתחו באיזור חממות טרור בהם אנו מטפלים בשנה האחרונה בכל הכוח. אני מודה לידידי ראש המועצה יוסי דגן על שיתוף פעולה ועבודה משותפת למען ארץ ישראל ועם ישראל".