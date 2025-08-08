בצל המעצרים של בני ישיבות שלא התייצבו לגיוס, ראש עירית אלעד לשעבר ישראל פרוש, ובנו של ח"כ מאיר פרוש, הקים מרכז סיוע לעריקים חרדים נגדם הוצא צו מעצר.

בסביבתו אומרים כי המרכז, העונה שם 'מגן ומושיע' הוקם בהכוונת רבנים וראשי ישיבות בכירים בציבור החרדי.

המרכז, כך נאמר, יעניק ליווי משפטי, תמיכה נפשית, הכוונה מקצועית וסיוע משפחתי, לצד פעילות ציבורית והסברתית. לדברי המקימים, המטרה היא "שמירה על כל בחור, בכל מקום, בכל מצב". המרכז מתאר את עצמו כ"חומת הברזל של הציבור התורתי מפני רודפיו".

לפי ההודעה, המרכז יפעל כ"הזרוע המעשית והשלוחה המבצעת של גדולי ישראל" ויכלול מערך הדרכה מקצועית בישיבות, ליווי משפטי ונפשי לבחורים עצורים, סיוע כולל למשפחות העצורים וקו חירום מסביב לשעון.

"אנשים שכל שנותיהם לא עשו פעולות הכי קטנות בניגוד לחוק, מוצאים את עצמם כעבריינים נרדפים ובורחים מגורמי אכיפת החוק בגלל עוון לימוד תורה", נכתב בהודעה.

ישראל פרוש מסר: "כאשר היהדות החרדית נמצאת בצרה ובמצוקה, אני רואה חובה להצטרף למערכה ולפעול בהכוונת מרנן ורבנן לסייע לכל בן תורה אשר נקלע למצוקה כפרט, ולהכין את התשתית לקראת מערכה מתמשכת להגנה על עולם התורה".