חגיגת סיום תעסוקה התקיימה השבוע בגזרת ג'נין, ובה תועד הרב חיים נחמן קובלסקי, מרבני תיכון פלך, כשהוא רוקד יחד עם רב הגדוד הרב לוי פלס, שליח חב"ד באשקלון.

שופט בית המשפט העליון, דוד מינץ, השתתף השבוע בחתונתם של גרשון הרץ מדולב ושירי קופיץ מגבעת שמואל, ונצפה מתכבד בברכה השישית. חברו ומפקדו של החתן, אהרון קרוב, נשא תפילה מיוחדת לשלום חיילי צה"ל ולהצלחתם.

טקס סיום קורס קצינים לרבנים צבאיים נערך השבוע. בין מסיימי הקורס נצפה הרב עוזי לויאן, בעלה של ליאורה לויאן, העורכת הראשית של הוצאת סלע מאיר.

אלידע סטבון, תלמיד ישיבת דגל ירושלים, זכה במקום הראשון בקטגוריית הישיבות הגדולות בתחרות כתיבת חיבורים תורניים "ועתה כתבו לכם", שנערכה באור יהודה. הטקס נערך במעמד רב העיר ונשיא מכון דורות הרב ציון כהן וסגן ראש העיר שלמה זלמן סיונוב.

בבית הרב קוק בירושלים התקיים יום עיון לחיילי גדוד צבר מחטיבת גבעתי, בהשתתפות הרבנים חנניה פולק, מנחם בורשטיין, יוסי לוי ורמי גלקשטיין. את הסיור במקום העביר הרב אברהם טייץ, מנהל בית הרב.

אירוע לציון פתיחת 30 שנה לישיבת מעלה אליהו התקיים השבוע בהשתתפות תלמידים, בוגרים ורבני הישיבה.

המועצה האזורית גוש עציון הודיעה על מינויו של עקיבא שפיגלמן לדובר המועצה. שפיגלמן יחליף את אור יזרעאלי, ששימש בתפקיד בשנים האחרונות, ויוצא לדרך חדשה.

יועץ התקשורת יוני אוחנה ניצל את ימי בין הזמנים לביקור משפחתי במשכן הכנסת יחד עם ילדיו.

דוד חי חסדאי, ששוחרר השבוע מהכלא, עלה מיד לאחר שחרורו לבקר את הרב יצחק גינזבורג, שהתפלל עליו לאורך כל השנה האחרונה.

הדיין הלוחם הרב אבי זרביב פרסם מסר מיוחד לימי בין הזמנים מרצועת עזה.

חבר הכנסת צבי סוכות קיים סיור עומק בנוף הגליל יחד עם חבר מועצת העיר מנחם גנדל. הסיור כלל מפגש עם חברי הגרעין החדש בשכונת הר יונה, הפועלים לחיזוק הצביון היהודי באזור.

במלאות 30 ימים לנפילת לוחמי גדוד נצח יהודה (מחזור מרץ 25), התקיים בעיר בית שמש אירוע סיום ש"ס משניות לעילוי נשמת ארבעת חללי הגדוד. את המיזם יזמה עמותת נצח יהודה בשיתוף מפקדי הגדוד, ובהשתתפות הרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף והזמר אבי אילסון.

מתנדבי חמ"ל תנועת "מילואמיניקים דור הניצחון" הגיעו למרכז התרמות הדם של בית החולים תל השומר, שם תרמו מעל 120 מנות דם וטסיות דם. אשריאל מחלב, מנהל התפעול של התנועה, הגיע למקום יחד עם חן ליבוביץ', רכזת המתנדבים, במטרה לעודד את הפעילות להצלת חיים.