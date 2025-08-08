פרסום ראשון: בעקבות פניות רבות שקיבל הודיע ח"כ צבי סוכות על דחיית דיון שתוכנן להתקיים ביום ראשון בועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון לענייני יו"ש תחת הכותרת "ירי על אזרחים מפרי סדר ביו"ש".

גורמים בהתיישבות, בצבא ובמערכת הפוליטית פנו לסוכות לאחר קביעת הדיון וביקשו ממנו לדחות אותו והוא נענה לבקשה.

בערוץ 7 נחשף כי סוכות, יו"ר ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון, זימן ליום ראשון הקרוב דיון חירום בכנסת, שיעסוק בירי על אזרחים ישראלים במהלך הפרות סדר ביהודה ושומרון. בין הגורמים שזומנו לדיון שיתקיים בוועדת החוץ והביטחון, נמצאים נציגי משרד הביטחון, משרד המשפטים, המשרד לביטחון לאומי וצה"ל.

סוכות התכוון לדרוש לקבל פירוט מלא של כלל המקרים שבהם בוצע ירי לעבר אזרחים ישראלים במהלך הפרות סדר בחמש השנים האחרונות, כולל גיל הנפגעים, חומרת הפציעות ומאפייני האירועים ולברר האם חלו שינויים בהוראות הפתיחה באש בשנה האחרונה, והאם זוהו חריגות בביצוע הנהלים.

חברת ועדת החוץ והביטחון, ח"כ טלי גוטליב, הגיבה לדחייה: "בדעתי היה להגיע ולהביע את העובדה שאני נחרדת מבחירת כותרת המשמרת נרטיב שיקרי חסר בסיס מבית היוצר של החטיבה היהודית בשב"כ בדבר אלימות מתיישבים. סברתי שמן הראוי שחברי הועדה יקבלו תשובות איך החטיבה היהודית בשב"כ עדין פתוחה ואיך לא נפתחה חקירה על בידוי ראיות והובלת דרך מעצרים בלתי מבוססים של מתיישבי יו"ש ולא בכדי הישיבה בוטלה".

מוקדם יותר, פרסמה חברת הוועדה, ח"כ לימור סון הר-מלך, ציוץ ברשת X ובו הסבירה מדוע לא תשתתף בדיון - שבוטל בינתיים.

"בימים האחרונים פנו אליי רבים בבקשה שאשתתף בדיון בוועדת חוץ וביטחון על הירי התכוף כלפי תושבי יו"ש. כל מי שפנה אלי קיבל ממני תשובה שלילית. הדיון על הירי בתושבים אכן הכרחי. לפני מספר חודשים יזמתי דיון בנושא בוועדה לביטחון לאומי בראשות ח"כ צביקה פוגל, ואף נקבע דיון המשך שיבחן את התקדמות הטיפול בתופעה.

אלא שהדיון הקרוב נושא את הכותרת: 'ירי על אזרחים מפרי סדר ביו"ש' כשהוא בעצם מנציח את הנרטיב השקרי כאילו הבעיה היא ההתפרעויות של המתיישבים ולא עצם הלגיטימציה החמורה לירות במתיישבים ובילדיהם ולכך איני יכולה לתת יד", הסבירה.

סון הר-מלך מציינת כי "הירי, או האיום בנשק חם, לא הופנה רק כלפי מפרי סדר. ב־24 תקריות שונות בשנתיים האחרונות הוא כוון ברוב המקרים כלפי אזרחים שלא עברו על שום חוק: מפגינים בצומת בית פוריק שהגיעו למחות לאחר הפיגוע בעלי, אב שעלה עם ילדיו להר עיבל, בעלי חוות שעדרם נגנב, אישה ובנה שיצאו להפגנה ועוד ועוד. וגם כאשר מדובר במפירי סדר, ירי חי כלפיהם הוא דבר חמור ופסול.

כשהנרטיב הוא 'ירי על מפירי סדר', ברור שטוב לא ייצא ממנו. יש הבדל מהותי בין דיון שממוסגר מראש כתגובה ל"מפרי סדר", נרטיב שמטשטש את הפגיעה בחפים מפשע ומתעלם מהעובדה שגם ירי חי במפירי סדר הוא חמור ופסול, לבין הדיון כפי שביקש ח"כ אריאל קלנר, המגדיר במפורש את התופעה כ'ירי של כוחות הביטחון לעבר אזרחים יהודים' ומציב על סדר היום את הפגיעה בתושבי יו"ש. כל עוד הדיון ממוסגר בצורה מעוותת כזו, אני בחוץ. אני מבטיחה ליזום ולהתייצב בכל דיון אמיתי שמטרתו להפסיק את התופעה כפי שעשיתי עד עתה, ולעמוד שם לצד תושבי יהודה ושומרון שדמם הותר", סיכמה.

ח"כ סוכות הגיב: "מאז שנכנסתי לכנסת אני עובד בשיתוף פעולה מלא עם לימור בהרבה מאוד תחומים. רק אתמול בקשה וקבלה את החתימה שלי לגבי דיון מסויים. קבעתי דיון בנושא הירי ביהודים בשיתוף עם ארגון חוננו ומשפחות של הפצועים, עבדתי קשה מאוד לקראת הדיון כדי ללמוד את החומר.

לימור לא טרחה להתקשר אלי לפני שהחליטה לעשות עלי סיבוב פוליטי ציני בתקשורת אבל בגלל הסיבוב שלה יש הרבה אנשים שנפגעו ובעיקר חלק ממשפחות הפצועים. הדיון נדחה מטעמים שאינם קשורים בפנייתה של חברת הכנסת. יש מי שמתעסק בתקשורת ובסיבובים פוליטיים ויש מי שעובד", דברי סוכות.