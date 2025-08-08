בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני פרץ עימות חריג בין שרת ההתיישבות אורית סטרוק לח"כ אריה דרעי, על רקע עמדות שונות בנוגע לעסקה אפשרית לשחרור חטופים מידי חמאס.

על פי הדיווח של מיכאל שמש בכאן חדשות דרעי אמר כי אם חמאס יציע עסקה, יש לעצור ולבחון אותה: "החטופים הם אזרחים שאנחנו חייבים להציל את החיים שלהם". סטרוק השיבה בכעס: "כשנתתם את הגבעה מול הבית שלי לערפאת, זה חיים שמותר לוותר עליהם?". בהמשך חזר דרעי מדבריו.

במהלך הישיבה נרשמו מספר עימותים נוספים. ח"כ דרעי טען כי "לא מוסרי לא לשחרר חטופים", בעוד השר בצלאל סמוטריץ' תקף את העמדה ואמר: "זה מוסרי שמאה חיילים ייהרגו ואז ניסוג בשביל עשרה חטופים?".

סמוטריץ' גם מתח ביקורת על הצבא: "אם ייקחו שלושה חודשים ושלוש אוגדות בגלל המטענים - אתם פושעים. זה תוצאה של עסקאות קודמות".

השר האוצר הצביע נגד המתווה, אך ראש הממשלה נתניהו התחייב בפניו כי חמאס יוכרע לבסוף, והסתמך גם על דברי השר דיכטר, שלפיהם מיטוט עיר עזתית יסייע למוטט את שלטון חמאס. שרי הליכוד העניקו לנתניהו את הרוב הדרוש והמתווה יצא לדרך.