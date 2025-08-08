השר בצלאל סמוטריץ' מאוכזב מהתנהלותו של ראש הממשלה בישיבת הקבינט הלילה ומההצעה שאושרה.

לדברי מקורביו של השר, "ההצעה שהוביל נתניהו ושאושרה בקבינט אולי נשמעת טוב אבל היא בעצם עוד מאותו הדבר".

"לא מדובר בפעולה לכיבוש הרצועה, שליטה צבאית מלאה בשטח וחתירה להכרעה - הדרך היחידה להבטיח ניצחון, ביטחון בר קיימא ואת השבת החטופים, אלא פעולה נקודתית ומסוכנת שמטרתה היחידה היא להחזיר את חמאס לחדר המו"מ - מטרה שאיננה מטרת מלחמה.

שוב גיוס מילואים נרחב, עוד פעם נבטיח למילואימניקים ולעם ישראל שהפעם הולכים עד הסוף ועוד הפעם, ברגע האמת, ניסוג מהשטח אחרי עשרות גיבורים הרוגים וללא הישגים מבצעיים אמיתים. ההחלטה הזו לא מוסרית, לא ערכית ולא ציונית".

סמוטריץ' היה השר היחיד שהצביע נגד תוכנית ראש הממשלה לכיבוש העיר עזה, מאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו סירב לתת אור ירוק לפעולה שתימשך ברצף. "אם לא הולכים לכיבוש מלא ועושים את זה רק בשביל עסקה, אז זה לא שווה. אולי עדיף את תוכנית הרמטכ"ל", אמר.

יו"ר ש"ס אריה דרעי טען כי "אם תוך כדי כיבוש חמאס יבקש עסקה - צריך לעצור כדי לעשות את זה. גם אם כבר התחלנו, גם הדרישה הפומבית להתיישבות מיותרת בשלב הזה". דרעי המשיך: "החטופים הם אזרחים שאנחנו חייבים להציל את החיים שלהם. אני מבין שאתם דורשים אחרת מסיבות פוליטית".

השרה אורית סטרוק לא קיבלה את דבריו של דרעי, והשיבה בצעקות: "תסביר לי פעם אחת, על החיים של איזה אזרחים מותר לוותר בשביל הצרכים של מדינת ישראל, ושל איזה אזרחים אסור?". סטרוק המשיכה: "כשנתתם את הגבעה מול הבית שלי לערפאת, וסיכנתם אותי ואת הילדים שלי, זה חיים של אזרחים שמותר לוותר עליהם? מותר לסכן אותם? כשאלף פעם סיכנתם, מסיבות מדיניות, חיים של אזרחים ביו"ש - זה אחרת? מתי ומי האזרחים שמותר לסכן בגלל שיקולים לאומיים ומי לא?".