הרבנית רחל ליבמן צילום: באדיבות המצלם

הרבנית רחל ליבמן ביקרה אתמול (חמישי) בחוות נצח דוד שבין מגדלים לאביתר, שם בירכה, "ברוך מציב גבול אלמנה". החווה הוקמה על ידי נכדיה, יוסף ונעמי בן שטרית ואברהם וטליה בן שטרית, לאחר מאות ימי מילואים בעזה ובלבנון.

החווה נקראת על שמו של דוד ליבי הי"ד, וממוקמת באזור גב ההר בבנימין. יוסף ואברהם הם נכדיה של הרבנית והבנים של אריאל בן שטרית מיקב בן פורת.

הרבנית ליבמן, אשת חינוך וותיקה ואלמנתו של הרב ליבמן ואמא לעשרה ילדים, היא ממייסדי קריית ארבע חברון ומגורשת מגוש קטיף. היא אם שכולה לשניאור שלמה הי"ד וסבתא שכולה לאליקים. אתמול, בדרכה לאזכרה ביצהר לציון 27 שנים לנפילתו של בנה, בחרה לעלות לחוות נצח דוד להתחזק ולחזק את מקימיה.