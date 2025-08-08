מוסד הנשיאות הפלסטינית, בהנהגת מחמוד עבאס (אבו מאזן), מגנה בתוקף את ההחלטות "המסוכנות" שאישר הקבינט הישראלי בנוגע למלחמה ברצועת עזה.

הקבינט אישר את הצעת ראש הממשלה להכרעת חמאס, ולפיה צה"ל ייערך להשתלטות על העיר עזה תוך אספקת סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית מחוץ לאזורי הלחימה.

כמו כן, אישר הקבינט חמישה עקרונות לסיום המלחמה: פירוק חמאס מנשקו, השבת כל החטופים - החיים והמתים כאחד, פירוז רצועת עזה, שליטה ביטחונית ישראלית ברצועה והקמת ממשל אזרחי חלופי שאינו חמאס או הרשות הפלסטינית.בהודעת הנשיאות הפלסטינית נאמר כי מדובר ב"פשע" ובהפרה בוטה של החוק הבינלאומי ההומניטרי והחלטות הלגיטימיות הבינלאומיות.

מוסד הנשיאות ציין כי העם הפלסטיני לא יקבל בשום אופן מדיניות של תכתיבים או כפיית עובדות בשטח, וימשיך לדבוק בזכויותיו הלאומיות הבלתי ניתנות לערעור, ובראשן זכות ההגדרה העצמית והקמת מדינה פלסטינית עצמאית שבירתה ירושלים המזרחית. בהודעה נמסר כי "מדינת פלסטין" החליטה לפנות למועצת הביטחון של האו"ם כדי למנוע את הפעולה הצבאית, וקראה לנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, להתערב במצב.

לדברי מוסד הנשיאות הפלסטינית, הדרך היחידה להבטיח ביטחון ויציבות היא לאפשר למדינת פלסטין לקבל אחריות שלטונית וביטחונית מלאה ברצועת עזה, במסגרת פתרון מדיני כולל שיביא לסיום הכיבוש, כלשונו.