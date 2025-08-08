קטאר ומצרים מקדמות הצעה לשחרור כלל החטופים - החיים והחללים - בפעימה אחת, לצד סיום המלחמה בעזה והסגת כוחות צה"ל.

על פי הדיווח, ההצעה החדשה כוללת שחרור חטופים, הקמת ממשל ערבי-פלסטיני זמני ברצועה ופיקוח על השיקום. חמאס, שעדיין מנותק מהמגעים, צפוי להתנגד לפירוז מנשק.

ההצעה החדשה נועדה למנוע "אי יציבות אזורית" אם ישראל תכבוש את הרצועה במלואה..