יונתן אוריך תקף היום (שישי) ברשת ה-X את הכתבה שפורסמה בעניינו בעיתון ידיעות אחרונות, וכינה אותה "מסולפת, שקרית, מעוותת וחד־צדדית".

לדבריו, הוא בחר שלא להגיב לפרסום "כי בניגוד לאחרים אני לא מתכוון לשבש הליכי משפט. כך נהגתי מהיום הראשון".

אוריך הוסיף: "חרטא. פייק מוחלט. כל כך הרבה פייק עד כדי כך שבנט השקרן רוכב עליו. בנאדם שהקים לראשונה בתולדות המדינה ממשלה עם האחים המוסלמים מטיף לי מוסר על קמפיין מונדיאל. שיהיה בריא וחד ספרתי כמו שהוא יודע".

בהמשך טען: "התפרסמו היום בידיעות דברים שלא הוצגו לי כלל בחקירות. נעצרתי פעמיים רק בגלל שרוצים למנוע מראש הממשלה את סמכותו ואחריותו למנות ראש שב"כ". לדבריו, "הדבר הנכון היחיד בכתבה זאת התמונה שלי עם ראש הממשלה שאני מתגעגע אליו ואוהב אותו מאוד על תרומתו למען המדינה ועתידה, ועל היותו מי שהוא: ביבי".

אוריך התייחס לראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר: "עבור חלקים סהרוריים בשמאל הקיצוני ששורף את האסמים, זו מילת גנאי. הם מקנאים כי הם רצו אותו בצד שלהם. עבור רוב אזרחי ישראל זה מנהיג ענק שלא היה כדוגמתו. עבורי זה משפחה".

בסיום כתב לנתניהו: "חזק ואמץ, אל תירא ואל תחת. תשלים את המשימה בעזה - חיסול החמאס ושחרור כל חטופינו, כמו שאמרת לנו מהיום הראשון. אין ולא יהיה חמאס. אין ולא יהיה פחות מניצחון מוחלט. אל תספור את המלעיגים והמלעיזים. לֵךְ בְּכֹחֲךָ זֶה וְהוֹשַׁעְתָּ אֶת יִשְׂרָאֵל. עם שלם מאחוריך. גם אני. גם מרחוק".