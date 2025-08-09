שניים מאחייניו של מנהיג חמאס בעזה, חליל אל-חייה, נהרגו בתקיפת ישראלית.

השניים, איימן ומועאד, הם בניו של עבד א-סלאם אל-חיה, אחיו של חליל - שמשמש ראש צוות המו"מ של חמאס ועזב לקטאר לפני 7 באוקטובר.

לפי הדיווח, השניים נהרגו מירי ארטילרי בשעה ששבו לביתם בשכונת שג'אעיה בעזה, לאחר שקוששו עצים.

אחיהם אשרף נהרג בתקיפת צה"ל בשוג'אעיה ב-2003, ואח נוסף נפצע כמה פעמים בתקיפות ישראליות.

במקביל, בצה"ל עדכנו כי היום הוצנחו 106 חבילות סיוע הומניטרי ברחבי הרצועה על ידי שש מדינות וגופים שונים - איחוד האמירויות, ירדן, גרמניה, הולנד, יוון ואיטליה - כששתי האחרונות הצטרפו לראשונה למבצעי ההצנחה. "צה"ל ימשיך לפעול לשיפור המענה ההומניטרי בשיתוף הקהילה הבינלאומית, תוך שלילת הטענות הכוזבות של הרעבה מכוונת בעזה", נמסר.