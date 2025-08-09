גבר כבן 40 נעקץ היום (שבת) על ידי דג ארסי מסוג זהרון בזמן שגלש בים סמוך לחוף פלמחים. הוא פונה לבית חולים במצב יציב כשהוא סובל מתגובה אלרגית וסימני עקיצה.

הדיווח במוקד החירום של מד"א התקבל בשעה 11:26. צוות שהוזעק לחוף העניק לגבר טיפול רפואי, ופינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא עם סימני עקיצה באמת היד, כשהוא סובל מתגובה אלרגית.

פרמדיקים של מד"א, סער שי ואורי גבריאל, סיפרו: "הגענו לחוף וראינו במרפאה גבר בהכרה מלאה עם סימני עקיצה ביד. חובש במקום התחיל להעניק לו עזרה ראשונה. סיפרו לנו שהוא נעקץ במים מדג זהרון, שהוא ארסי ומסוכן. הוא היה כאוב עם סימני תגובה אלרגית. הענקנו לו טיפול רפואי תומך ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו יציב".