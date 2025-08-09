תחקיר חדש: מחדלי צמרת צה"ל נחשפים כאן חדשות

צוות תחקור מיוחד, שהוקם בשל חוסר האמון הציבורי בתחקירים הרשמיים של צה"ל, מציג תמונה מטרידה של התנהלות הדרג הצבאי הבכיר במתקפת חמאס ב־7 באוקטובר. כך דיווחה הערב איילה חסון.

הצוות, בראשות האלוף (מיל') סמי תורג'מן, כלל את האלופים (מיל') עמיקם נורקין, דוד שרביט ותא"ל (מיל') עופר לוי, והתבסס על תשאולים, הקלטות ותחקירים מבצעיים.

בין הממצאים הבולטים:

ראש אמ"ן דאז, אהרון חליווה, דחה בקשה לקיים הערכת מצב בעקבות הדלקת כרטיסי הסים הישראליים על ידי פעילי חמאס יומיים לפני המתקפה, ואמר כי הדיון "מיותר".

קמ"ן פיקוד הדרום היה בחופשת לידה, ואלוף הפיקוד דאז, אליעזר טולדנו, טען כי לא הוקפצו מפקדי הגדודים בשל מגבלות חשיפת המידע.

רח"ט מבצעים, שלומי בינדר, הגיע לקריה רק בשעה 9:00 בבוקר ולא קיבל החלטות מתועדות במשך שעות, דבר שיוחסה לו עליו אחריות כבדה.

בכירים במטכ"ל סברו עד שעה מאוחרת כי מדובר בכמה מאות מחבלים בלבד - בפועל חדרו יותר מ־5,000.

בנוגע לחיל האוויר, נמצא כי בקשה דחופה של אוגדת עזה להפציץ את המכשול בגבול - שממנו נכנסו ויצאו המחבלים - נענתה רק לאחר יותר משעתיים, בשל מחסור בכוח אדם והעדפת תקיפת מרכזי שליטה של חמאס.

גם לשב"כ שמור מקום בממצאים: כ־20 דקות לפני תחילת המתקפה הודיע נציג הארגון לאוגדת עזה כי צוות ההתערבות "טקילה" בדרכו למקום, אך דקות לאחר מכן חזר בו וביטל את ההגעה. השב"כ סירב לשתף פעולה עם צוות התחקיר מעבר לוועדה משותפת.