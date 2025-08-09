ראש ממשלת ארמניה ניקול פשיניאן ושליט אזרבייג'אן אילהם אלייב חתמו אמש (שישי) בבית הלבן על הצהרה משותפת בה הביעו נכונות לכונן יחסי שלום בין המדינות.

במסגרת ההסכם, הצהירו שתי המדינות על נכונות לקיים קשרי מסחר ויחסים דיפלומטיים, לאפשר מעבר בין אחת לשנייה ולכבד את הריבונות והשלמות הטריטוריאלית של כל אחת מהן.

"אנו מכירים בצורך להמשיך בפעולות נוספות כדי להביא לאשרור סופי של ההסכם, ומביעים את ביטחוננו כי פסגה זו מהווה בסיס איתן לכבוד הדדי בין המדינות ולקידום השלום באזור", נכתב במסמך.

טראמפ הודיע גם על הסרת ההגבלות על שיתוף הפעולה הביטחוני בין אזרבייג'ן לבין ארצות הברית.

ראש ממשלת ארמניה ניקול פשיניאן הודה לטראמפ, ואמר "אנחנו פותחים פרק של שלום, שגשוג, ביטחון ושיתוף פעולה כלכלי בדרום הקווקז". שליט אזרבייג'אן אילהם אלייב אמר כי "נהפוך את הדף של עימותים קשים ושפיכות דמים, ונספק עתיד מזהיר ובטוח לילדינו".

סגנית נשיא אזרבייג'ן ורעייתו של הנשיא אלייב, מחריבאן אלייבה, התייחסה הלילה ברשתות החברתיות להצהרה עליה חתמו אזרבייג'ן וארמניה וכתבה: "אני מברכת את עמנו לאחר אירוע היסטורי זה. שתמיד יהיה שלום! מי ייתן ואללה ירגיע את נשמות השאהידים שלנו, את הגיבורים שלנו, אלן שנתנו חייהם למען שחרור אדמותינו".