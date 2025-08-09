נביל אבו רודיינה, דובר מוסד הנשיאות הפלסטינית, אמר כי מדיניות ישראל, הבאה לידי ביטוי בכוונתה "לכבוש מחדש את עזה, לספח את הגדה המערבית ולייהד את ירושלים, תסתום את הגולל על השגת ביטחון ויציבות באזור".

לדבריו, התעלמותה של ישראל מהביקורת המושמעת נגדה ומהאיומים של מספר מדינות על רקע כוונתה להרחיב את המלחמה מהווה התרסה והתגרות ברצון הבינלאומי החותר לכונן שלום בהתאם להחלטות הבינלאומיות הלגיטימיות.

דוברו של אבו מאזן הדגיש כי רצועת עזה היא חלק בלתי נפרד מאדמת מדינת פלסטין, בדומה לירושלים ולגדה המערבית, ולא תיתכן מדינה פלסטינית בלעדיה, כשם שלא תיתכן מדינה פלסטינית ברצועת עזה בלבד.

הוא קרא למועצת הביטחון לכפות על ישראל להפסיק את המלחמה, להכניס סיוע הומניטרי ולאפשר ל"מדינת פלסטין" לקבל אחריות מלאה על רצועת עזה.

במקביל, הפנה אבו רודיינה דרישה לממשל האמריקני שלא לאפשר לישראל להמשיך את המלחמה ולהביא להפסקת "טרור" המתנחלים ביהודה ושומרון.