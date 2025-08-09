הרב שמואל גלבשטיין, דמות מוכרת בחסידות חב"ד, נפטר באופן פתאומי בליל שבת בעקבות דום לב.

הרב גלבשטיין, בן 57 בלבד בפטירתו, התגורר בעבר בשיכון חב"ד בירושלים. במהלך השנים האחרונות ניהל במסירות רבה את ה'חברא קדישא פרושים' בירושלים.

הטרגדיה אירעה במהלך ליל שבת, כאשר הרב התמוטט בפתאומיות בביתו בכפר חב"ד. למרות מאמצי ההצלה ופעולות החייאה שבוצעו במקום, הרופאים נאלצו לקבוע את מותו.

הרב גלבשטיין הותיר אחריו את רעייתו ציפורה גלבשטיין, יחד עם ילדים ונכדים הממשיכים את דרכו של הנפטר.

ההלוויה תצא הערב במוצאי שבת בשעה 23:15 מביתו ברחוב דבר מלכות 12 בכפר חב"ד ותעבור לבתי הכנסת 'ישראל אריה לייב' ו'בית מנחם', משם תמשיך לבית הלוויות 'שמגר' ולבסוף להר הזיתים שם יובא למנוחות.