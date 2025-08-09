מחמוד מרדאווי, מבכירי ארגון הטרור חמאס, אמר כי הדרך היחידה להגיע להסכם הפסקת אש ברצועת עזה היא באמצעות משא ומתן בין הצדדים.

בהודעה שפרסם האשים מרדאווי את ראש הממשלה בנימין נתניהו בהטעיה ובהתחמקות ממחויבות למשא ומתן רציני.

לדבריו, נתניהו נוקט בצעדים שהביאו לכישלון המשא ומתן להפסקת אש ברצועת עזה פעם אחר פעם.

הוא טען כי נתניהו אינו יכול להגיע להסכם מוסכם על שני הצדדים בשל התנגדות האגף הימני בממשלתו, בראשו עומדים השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר.

עוד אמר מרדאווי כי נתניהו ממשיך במדיניות ההטעיה תוך שימוש באמתלות כוזבות, וכי כעת, לראשונה, הוא נושא באחריות הבלעדית לכישלון המשא ומתן ולהשלכות מדיניותו.