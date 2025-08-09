נוסע יהודי גילה כיתוב אנטישמי על הארוחה הכשרה שקיבל בטיסת חברת ג'ט בלו האמריקנית.

על המנה הופיע הכיתוב "ציונאצי" - שילוב בין המילים "ציוני" ו"נאצי". הארגון למלחמה באנטישמיות StopAntisemitism פרסם את התמונה ברשת החברתית X וכתב: "מי שאחראי לכך חייב להיות מפוטר מיד".

חברת ג'ט בלו הודיעה על פתיחת חקירה מיידית. "אנו נוקטים אפס סובלנות לשנאה או אפליה", נמסר מהחברה. "התמונה מטרידה אותנו והתחלנו לבדוק מי הייתה לו גישה לארוחות ובאיזו טיסה זה קרה".

החברה בודקת גם עם חברת הקייטרינג שמכינה את הארוחות הכשרות.

בשבוע שעבר אירע מקרה דומה בחברת איבריה, כאשר נוסעים יהודים בטיסה מארגנטינה לספרד מצאו על הארוחות הכשרות שלהם את הכיתוב "לשחרר את פלסטין".

הקהילה היהודית בארגנטינה הגישה תלונה לרשויות התעופה.

המקרים מתרחשים על רקע עלייה בתקריות אנטישמיות בחברות תעופה בינלאומיות מאז תחילת המלחמה בעזה. ארגונים יהודיים בארה"ב ובאירופה מדווחים על גידול משמעותי בפניות של נוסעים יהודיים שחוו אפליה או הטרדה במהלך טיסות.

חברות התעופה נקראות להחמיר את הפיקוח על עובדים וקבלני משנה, במיוחד אלה שיש להם גישה לארוחות מיוחדות.