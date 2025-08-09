סדרת גניבות רכב פוקדת בעת האחרונה את שכונות רמות והר נוף בירושלים.

בליל השבת האחרונה נגנב רכב צ'רי מרמות א' בשעה 05:00. תושב שחזה בגניבה רדף אחר שני הגנבים - האחד ברח עם הרכב והשני נמלט ברגל לכיוון בית חנינא.

באותו לילה נכשלה גניבת טויוטה פריוס ברמות ב' בגלל מנעול הגה.

ביום רביעי האחרון סוכלה גניבת יונדאי איוניק בזכות מערכת "איתוראן" שזיהתה תנועה חריגה ועדכנה את המשטרה.

החשודים נעצרו לפני שהספיקו לחצות לשטחי הרשות הפלסטינית. במהלך סוף השבוע נעצרו שני חשודים ושלושה רכבים גנובים הושבו לבעליהם.

בהר נוף התושבים זועמים לאחר שבליל תשעה באב נגנב רכב של הורים לילד נכה. הם מאשימים את משטרת ירושלים באדישות. המשטרה קוראת לתושבים להגביר ערנות ולדווח על פעילות חשודה.