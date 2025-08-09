מספר פעילים של עמותת עומדים ביחד פרצו הערב (מוצאי שבת) לאולפן של תכנית "האח הגדול".

הפעילים ניסו לפרוץ לבמה של גיא זוארץ ולירון ויצמן במהלך השידור החי, כשהם לבושים בחולצות "יוצאים מעזה". המוחים קראו "ישראל מרעיבה את עזה" ו"העם דורש הפסיקו את האש". אנשי אבטחה הורידו את הפעילים מהבמה והוציאו אותם מהמתחם.

מתנועת עומדים ביחד נמסר: "שיבשנו הערב את שידורי 'האח הגדול' בקריאה לעצירת המלחמה בעזה. כשבמרחק שעת נסיעה מאולפני 'האח הגדול' החטופים מופקרים למותם וילדים גוועים ברעב - התקשורת לא מספרת לעם מה קורה בעזה, ומשדרת לאזרחים שהכול כרגיל. כשממשלת הדמים מפקירה את החטופים, וממשיכה את מסע ההשמדה וההרעבה בעזה, בשם חלום משיחי של כיבוש והתנחלות, אי-אפשר להמשיך בשגרה. המלחמה תיעצר, החטופים יחזרו וההרעבה תיפסק רק כשכולנו נעצור את השגרה שלנו. צריך למנוע מהממשלה להמשיך בתכניות המלחמה שלה שפוגעת בכולנו ולעצור אותה עכשיו".