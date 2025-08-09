נהוראי מאור, אחיו של סרן איתי מאור הי"ד, מפקד מחלקה בגדוד 51 שבחטיבת גולני, שנהרג ב־7 באוקטובר בקרב מול עשרות מחבלים, התגייס השבוע לחטיבת גולני.

ההחלטה להתגייס ליחידה קרבית התקבלה לאחר שיחה עם אחיו טרם מותו, בה עודד אותו לעזוב את מסלול השוחרים בחיל האוויר ולשרת כלוחם.

נהוראי, תלמיד כיתה י"ב במסלול השוחרים, החליט מיד לאחר מתקפת ה־7 באוקטובר להפסיק את לימודיו במסלול, לגשת למיונים קרביים ולעבור יום סיירות. אביו, אילן מאור, סיפר לערוץ 7, "אישרנו לנהוראי גיוס קרבי כי הרגשנו שאיתי השאיר לנו צוואה".

לאחר מכן הצטרף נהוראי לשנת מכינה במקד"צ אורות שביישוב טלמון, שם עבר תהליך משמעותי של התחזקות רוחנית, חיזוק באמונה, הכרת הארץ והכנה לשירות הצבאי. "נהוראי כל כך חיכה להתגייס בגאווה לצבא ולהמשיך את דרכו של איתי אחיו", הוסיף האב.

המשפחה בירכה את נהוראי ואת כל חיילי צה"ל, ואיחלה לסיום מהיר של המלחמה, להשבת כל החטופים ולניצחון מוחץ.