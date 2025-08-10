יו"ר ועדת הניקור, הרב יוסף בן דוד, פנה במכתב חריף למנכ"ל הרבנות הראשית, יהודה כהן, בעקבות סרטונים שהופצו ובהם נראה בשר אסאדו מיובא בהכשר הרבנות עם שאריות טרפש (רוייטפלאש). הרב שיבח את פעילות המנכ"ל "בעמידתו האיתנה על חומות הכשרות", אך התריע על כשלים בפיקוח בתהליך הפירוק.

לדבריו, בבדיקה מדגמית של כעשרה קרטונים מהחברה שזוהתה בסרטונים, לא נמצאו חתיכות אסאדו לא מנוקרות. עם זאת, ייתכן שהליקוי נגרם "בשל חוסר אחריות בפירוק הקדמי מהאחורי שנעשה בהשגחת מי שלא מבין בזה".

הרב הבהיר כי "בראש כל אנו ברבנות הראשית מחויבים לניקור הירושלמי", וציין את פרטי ההלכה המחייבים קילוף הקרום משני צדי הטרפש והסרת שכבות בשר ושומן בהתאם לשולחן ערוך והרמ"א. הוא התריע כי בחו"ל הפירוק נעשה "ללא פיקוח מנקר" ולעיתים נותרות חתיכות טרפש דבוקות לצלעות, דבר שעלול להוות "ספק איסור תורה".

בקטע נוסף במכתבו, תקף הרב את חוסר הידע של חלק מהאחראים בתחום, שלדבריו "עד היום בחשיכה יתהלכו". הוא הדגיש כי אין הבדל בין צלע עשירית לצלע שתים עשרה - "ובשתיהן נוגע איסור חלב" - וקרא לתקן את הנהלים כך שכל פירוק יתבצע על ידי מנקר מוסמך. לדבריו, "החומרא שלהם הביאה לידי קולא", וכי גישה זו הביאה בפועל לפרצות ולמכשולים.

עוד הוסיף כי אם הפירוק היה מתבצע בפיקוח מנקר, לא היו נותרים שאריות טרפש, והפעולות הנדרשות - קילוף, הסרת אצבע טריפה וקצה הפילה - היו מבוצעות כראוי כפי שנעשה בארץ. הרב קרא להביא בפני הוועדה בראשותו שתכריע בחיוב פיקוח מנקר על הפירוק, ואמר כי הוא מקווה שההבנה שאין הבדל בין סוגי הצלעות תתקבל סוף סוף.