במרכז הרפואי הדסה הודיעו כי 11 חולים שטופלו בהזרקה תוך-עינית לקו בזיהום בעיניים. בהדסה הבהירו שהמקרה דווח למשרד הבריאות, ובבית החולים החלו בטיפול מיידי בעיניהם של המטופלים.

מספר מטופלים אחרים החלו לקבל טיפול מניעתי נגד התפתחות הדלקת.

"מרפאת העיניים בהדסה יוצרת קשר טלפוני מיידי עם כל המטופלים הרלוונטיים שקיבלו זריקה זו במרפאתנו במהלך השבועות האחרונים, לצורך מתן הסבר על סימפטומים אפשריים שעשויים להצביע על התפתחות דלקת, והם מונחים להגיע מידית לבדיקה במרפאה במקרה של הופעת סימנים אלו", נמסר מהדסה.

"בית החולים פועל בתיאום עם כלל הגורמים המקצועיים הרלוונטיים, לרבות יחידת מניעת זיהומים במשרד הבריאות, וממשיך במעקב ובקרה רפואית צמודה אחר כלל המטופלים".

במרכז הרפואי בירושלים מבוצעות מידי שנה מעל 20 אלף הזרקות תוך-עיניות כחלק מטיפול מתקדם במגוון מחלות עיניים. אווסטין (בווציזומב) הוא טיפול ביולוגי אנטי-סרטני שפוגע ביכולת של גידולים ליצור כלי דם (אנגיוגנזה). מדובר בטיפול שגרתי שניתן בהזרקה תוך-עינית לסובלים ממחלות רשתית, שיכול לעצור את הידרדרות הראיה.