חברי בית דין רבני חב"ד הודיעו לצעירי החסידות כי ההסכם שניסו להוביל עם הצבא - נכשל.

"במשך שנים רבות", כתבו הרבנים, "היה קיים בארץ הקודש מתווה אשר בעת שבני הישיבות ואברכי הכוללים עוסקים בתורה בישיבות ובכוללים באופן של 'תורתם אומנותם', שירותם הצבאי נדחה. מתווה זה גובש מתוך הכרה בכוח לימוד התורה להגן על עם ישראל בכלל, ועל חיילי ישראל המשרתים בחזית בפרט.

"לצערנו הרב", הם ממשיכים וכותבים, "מפאת סיבות שונות בוטל המתווה האמור, ובכללו בוטל גם המתווה שבאמצעותו נסעו תלמידי הישיבות לרבי במהלך השנה".

עוד מציינים הרבנים כי "לאור חוסר הבהירות השורר במצב מורכב זה, קיימו חברי בית הדין פגישות והתייעצויות רבות עם ראשי ומנהלי הישיבות וכן עם עסקני אנ"ש אשר עסקו בשנים האחרונות בפרטי הדברים מול הגורמים השונים, והניסיונות שלנו להסדיר את המצב מול הנהגת הצבא נתקלו בקשיים ולא צלחו".

משמעות הדברים היא, שהצבא לא מצליח להגיע להבנות עם הקבוצה החרדית היחידה שניהלה איתו תקשורת שוטפת בשנים האחרונות, בפרט שמדובר בקבוצה משמעותית שרבים מחבריה, חסידי חב"ד, משרתים בצה"ל.

במכתבם לצעירי החסידות, כותבים הרבנים ש"תפקידם של תלמידי הישיבות עד זמן נישואיהם ופרק זמן לאחר נישואיהם הוא ללמוד תורה וחסידות בישיבות הקדושות ללא הפרעות מבית ומחוץ. תפקיד זה הינו חלק ממערך ההגנה והשמירה על עם ישראל בכל הדורות. פעמים רבות ביאר הרבי, כי תלמידי הישיבות והכוללים אינם משתמטים מהמערכה, אלא אדרבא - בלימוד תורתם הם נושאים וממלאים את תפקידם החיוני בהגנה על עם ישראל בארץ ישראל. לימודם של בני הישיבות אינו רק זכות, אלא אף חובה ממשית המוטלת עליהם לצורך ההגנה על עם ישראל. כך היה עד עתה, וכך ימשיך להיות בעזרת ה'.

"הדברים נכונים ביתר שאת בתקופה זו, בה מתנהלת מלחמה נגד אויבי ישראל בכמה חזיתות, ונדרשת שמירה והצלה יתירה לבני ישראל בעולם כולו, ובפרט בארץ ישראל. ידועים דברי חכמינו ז"ל בגמרא (סנהדרין מט, א): "אילמלא דוד, לא עשה יואב מלחמה, ואילמלא יואב, לא עסק דוד בתורה" וכו' (ועל פי פירוש רש"י שם - שזכותו של דוד שעסק בתורה עמדה ליואב במלחמותיו).

"בני הישיבות והכוללים פועלים במערכה על ידי לימוד התורה, יחד עם החיילים בצבא אשר מגינים בגופם עד כדי מסירות נפש על עם ישראל בארץ ישראל".

הרבנים מסכמים: "מן הראוי לציין את הידוע והמפורסם שרבים מחסידי חב"ד שירתו או משרתים בצבא לאחר נישואיהם ולאחר תקופת הלימוד בישיבה ובכולל, וגם זה צריך להיות במסגרות המתאימות ליהודי חסיד וירא שמים, וכאמור למרות ניסיונות רבים של עסקני אנ"ש לאורך השנה האחרונה לגבש מתווה שיוכל להמשיך את המצב שהיה שנים רבות, נתקלנו בקשיים רבים מול הגורמים הרלוונטיים".