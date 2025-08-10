שר ההגנה האמריקאי נגד הצבעת נשים בבחירות? פיט הגסת' עורר סערה לאחר שצייץ מחדש סרטון בו נראים מספר כמרים טוענים כי "לנשים לא צריכה להיות עוד זכות הצבעה בבחירות".

הגסת' גם הוסיף כיתוב ליד הסרטון, בו הוא כתב "הכל של ישו לכל החיים". בסרטון אותו שיתף הגסת' נראה הכומר דאג וילסון, לאומן נוצרי קיצוני, טוען כי זכות ההצבעה של נשים צריכה להישלל מהן. "הייתי רוצה לראות את האומה הזו אומה נוצרית, והייתי רוצה שהעולם הזה יהיה עולם נוצרי", אמר וילסון בסרטון.

לאחר מכן הוא הוסיף גם כי "אני לא מאמין שנשים צריכות להחזיק בתפקידי מנהיגות בצבא או להיות מסוגלות למלא תפקידי לחימה בכירים. נשים הן מסוג האנשים שמתוכם אנשים יוצאים".

כומר נוסף שהופיע בסרטון, טובי סאמפטר, אמר כי "בחברה האידיאלית שלי, היינו מצביעים כמשקי בית. בדרך כלל אני הייתי זה שיצביע, אבל הייתי מצביע לאחר שדיברתי על כך עם משק הבית שלי". אישה המופיעה בסרטון אומרת כי "אני רואה בבעלי את ראש משק הבית שלי. אני נשמעת לו".

בתגובה לסערה שפרצה לאחר ששר ההגנה האמריקאי צייץ מחדש את הסרטונים, אמר דובר הפנטגון, שון פרנל, כי "הגסת' הוא חבר גאה בכנסייה המסונפת לקהילת הכנסיות האוונגליסטיות הרפורמיות. מזכיר ההגנה מעריך מאוד רבים מכתביו ותורתו של מר וילסון".

קהילת הכנסיות האוונגליסטיות הרפורמיות נוסדה על ידי הכומר דאג וילסון עצמו.