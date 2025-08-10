סגנית שרת החוץ ח"כ שרן השכל מצהירה בראיון לערוץ 7 כי ישראל לא יכולה להרשות לעצמה להפסיק את הלחימה בשלב הזה, למרות הלחצים הגוברים מצד מדינות אירופה.

"אני חושבת שהאויבים השתמשו בכל חזית אפשרית ובכל כלי אפשרי כדי להכניע אותנו," אמרה השכל. "הם עושים את זה מתחילת המלחמה, בין אם זה בקמפיינים בתקשורת הזרה, ברשתות חברתיות, בהפעלת לחץ במוסדות הבינלאומיים, במוסדות המשפט הבינלאומיים והם ימשיכו בכך".

השכל ציינה גם את החשיבות של עמידה איתנה אל מול הלחצים הבינלאומיים לאור המהלך של גרמניה שהכריזה שלא תספק נשק לישראל אם ישמש למלחמה בעזה. "זו לא פעם ראשונה שגרמניה מעדיפה את האינטרס הערבי על פני האינטרס היהודי. וזו לא המלחמה הראשונה שמתנהלת באופן כזה".

היא קראה לגבות מחיר מצרפת שמובילה את הקו של הכרה במדינה פלסטינית. "צרפת, שדחפה את אותה חגיגה על חשבון מדינת ישראל, צריכה לשלם מחיר. אפשר לגבות אותו, בין אם זה סגירת השגרירות, או יותר נכון, סגירת הקונסוליה הצרפתית בירושלים".

לסיום, התייחסה השכל גם להתקפות אישיות שהיא וּמשפחתה חוות במיוחד לאחר הביקור שערכה בהר הבית. "הגיע הזמן שמישהו יעמוד ויאמר בקול ברור - יש קווים אדומים שחייבים לשמור עליהם, ויש דברים שלא יכולים להיעשות".