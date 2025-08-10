הרמטכ"ל בהערת מצב בפיקוד העליון צילום: דובר צה"ל

צה"ל פתח הבוקר (ראשון) בשעה 05:30 בתרגיל פתע רחב היקף בהובלת מבקר צה"ל, לבדיקת הכוננות והמוכנות של המפקדה הכללית והמפקדות הראשיות בכלל הגזרות.

בתרגיל נבחנים מספר תרחישי אמת רב-זירתיים, בין היתר למימוש לקחי אירועי השבעה באוקטובר, בהשתתפות מרבית הגופים והיחידות, כולל יחידות מיוחדות.

הרמטכ"ל הגיע במסגרת התרגיל למוצב הפיקוד העליון של צה"ל, עבר בין התאים, ביצע חיתוכי מצב ובחן את הפעלת המפקדות. כמו כן, קיים הערכות מצב עם מפקדי חיל האוויר וחיל הים. במקביל, נציגי מבקר צה"ל פועלים בבסיסים השונים ומתרגלים את כלל הכוחות.

"התרגיל נועד לבחון את כשירות צה"ל, את תהליכי המעבר משגרה לחירום ואת תפקוד המפקדות המטכ"ליות והמרחביות בתרחישים מורכבים", נמסר מדובר צה"ל.