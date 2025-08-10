האב השכול שמעון אלקבץ, אביה של סיון אלקבץ הי"ד, שנרצחה עם בן זוגה בכפר עזה, דורש משפט למחבלי הנוח'בות בירושלים.

"אנחנו צריכים להיערך. לא צריך מחר בבוקר לקיים את המשפט, כמו שהיו משפטי נירנברג ב-45'-46' אחרי שהנאצים עשו את שואת יהודי אירופה, נשפטו שם המנהיגים ובכירי הנאצים, ושם נקבעו הלכות של פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות", אמר אלקבץ.

"מדינת ישראל הביאה גם את אדולף אייכמן, שהיה תחת השם ריקרדו בארגנטינה, הביאו אותו למשפט. בזמנו, משפט אייכמן ומשפטי נירנברג היו אבן דרך בהיסטוריה היהודית והעולמית. אני רוצה בית משפט בירושלים, אני רוצה שהם יועמדו לדין, אני רוצה משפט שיכלול את כל העדויות של מה שקרה לנו, את כל החטופים שלנו, את אותם 251".

עוד הדגיש: "אם מדינת ישראל משחררת את הנוח'בות אנחנו יכולים לסגור את המדינה".