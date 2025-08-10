ראש האופוזיציה יאיר לפיד פנה במכתב לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' וקרא לו לחתום על מכתב "שינוי נסיבות" שיאפשר להעלות בתקופה הקרובה הצעה לפיזור הכנסת.

"יו"ר מפלגה בקואליציה, לא יכול לשבת בממשלה שהוא לא מאמין בעומד בראשה. בדבריך הודית שמדיניותו של ראש הממשלה אינה מביאה להכרעה בעזה, לא מחזירה את חטופינו ולא מנצחת את המלחמה. עוד הוספת כי אינך יכול לעמוד מאחורי ראש הממשלה ולגבותו יותר", כתב לפיד.

הוא הוסיף "לאור זאת, אני קורא לך להצטרף אליי למכתב משותף ליו"ר הכנסת, ובו נודיע על שינוי נסיבות מהותי שמצדיק העלאה מחדש של הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וחמש בהתאם לסעיף 76(ח) לתקנון הכנסת".

בתחילת חודש יולי חידשו ב"יש עתיד" את המאמצים להוביל לפיזור הכנסת לאחר שההצבעה בנושא נפלה ועל פי התקנון אי אפשר להעלותה במשך חצי שנה.

במפלגה ניסו 61 חתימות מחברי כנסת במטרה להגיש מכתב ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה הדורש לקיים דיון מחודש בהצעת החוק שנדחתה בחודש יוני.

על פי תקנון הכנסת, הצעת חוק שנפלה במליאה לא ניתן להעלותה שוב במשך חצי שנה. כעת מנסה יש עתיד לעקוף הגבלה זו באמצעות טענה ל"שינוי נסיבות" שמצדיק פתיחת דיון מחדש.

באופוזיציה ניסו לנצל את פרישת המפלגות החרדיות כדי לצרפן למהלך אך בש"ס וביהדות התורה סירבו לשתף פעולה.