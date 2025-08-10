מאז תשעה באב בשנה שעברה, חלק מהעולים להר הבית נוהגים להשתחוות בפישוט ידיים ורגליים, כפי שהיה נהוג בבית המקדש.

במכתב שפרסם הרב דוב ליאור, מראשוני הרבנים שהתירו עלייה להר, קובע הרב כי יש להימנע ממנהג זה מחשש לאיסור תורה.

במכתבו כתב הרב ליאור כי "המסלול שאנו נוהגים ללכת בו בהר הבית מרוצף באבנים וא"כ אסור להשתחוות בו ללא חציצה".

עוד ציין כי "המנחת חינוך מסתפק האם מותר להשתחוות בכל הר הבית או רק במחנה שכינה". לדבריו, אף שמצד הדין ניתן להניח בד ולהשתחוות עליו, "נראה לעניות דעתי שיש להימנע מלהשתחוות כלל בהר הבית, מפני שבלאו הכי איננו נכנסים למחנה שכינה מפני טומאת מת ובמחנה לוויה קשה לקבוע בדיוק".

על פי הסטטוס קוו, נאסרה השתחוויה ליהודים בהר הבית מאז שחרורו, אולם בשנה שעברה הפסיקה המשטרה לאכוף את האיסור, עם עליית השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר להר הבית בתשעה באב. בן גביר אמר בעבר כי הוא "שמח שנפלה בחלקי הזכות לעשות את השינוי הגדול" והביע תקווה "שיתירו את התפילה וההשתחוויה בכל שטח ההר".

ראש מינהלת הר הבית, הרב שמשון אלבוים, שאינו משתחווה בעצמו מחשש לאיסור תורה, אמר לערוץ 7 כי המינהלת אינה מתערבת בשאלות הלכתיות פרטיות, אך חשוב שהעולים יכירו את עמדת גדולי הפוסקים.